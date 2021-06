Rusiya Azərbaycana təyyarə uçuşlarının sayını iyunun 28-dən artıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya hökumətinin sədr müavini Tatyana Qolikova bildirib.

Həmçinin, iyunun 22-dən qonşu ölkədən Türkiyəyə təyyarə uçuşlarının tam şəkildə bərpa olunacağı bildirilir. / Report

