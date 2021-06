Fransa prezidenti Emmanuel Makron Somme bölgəsindəki məktəbə ziyarəti zamanı gözlənilməz hadisə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şagirdlərdən biri prezidenti çağıraraq ondan “Sizə vurulan şillə necə idi?” deyə soruşub. Prezident isə şagirdə “Xoş deyildi, Yaxşı bir şey deyildi. Məktəb baxçasında olsa belə bunu bir-birinizə əsla etməməlisiniz. Onun etdiyi davranış səhv idi” deyə cavab verib.

Qeyd edək ki, Drome bölgəsinə səfəri zamanı 28 yaşlı Damien Tarel Makrona şillə vurub. O həbs edilib.

