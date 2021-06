Səməd Seyidov məşhur iş adamıyla quda oldu: "Toy etməmişik"

Bir sıra saytlarda məlumat gedib ki, mən oğluma toy eləmişəm, bu, doğru deyil."

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu manşet.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Səməd Seyidov bildirib. O, daha sonra yayılan məlumatla bağlı bunları deyib:

"Mən bir daha rəsmi bəyan edirəm ki, heç bir toy məclisi keçirilməyib. Pandemiya dövründə bu ola da bilməz. Bəli, mən kiminləsə quda ola bilərəm, amma bu, o demək deyil ki, mən toy eləmişəm. Övladlarımız gedib nikah ediblər, ancaq toy məclisi keçirilməyib".

Qeyd edək ki, deputatın oğlu Urxan Seyidov "EFES Elçin” kimi tanınan iş adamı, "CARÇIOGLU GROUP” MMC-in prezidenti Elçin Carçıyevin qızı ilə nikaha daxil olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.