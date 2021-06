Rusiyanın Kemerovo bölgəsində L-410 tipli təyyarə sərt eniş edib.

Metbuat.az Ria Novosti-yə istinadla məlumat verir ki, hadisə nəticəsində yeddi nəfər ölüb. Fövqəladə hallar xidmətinin nümayəndələri bildiriblər ki, qəzaya səbəb mühərriklərdən birinin sıradan çıxması olub.

"Təyyarədə 20 nəfər olub, onlardan 7-si ölüb, 13 nəfər yaralanıb". Ölənlər arasında hər iki pilotun olduğu da qeyd edilir.

