Ramiz Mehdiyev bu şəxslərə VƏZİFƏ VERDİ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) kadr təyinatları olub.

AMEA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu barədə AMEA-nın Rəyasət Heyətinin iclasında qərar qəbul dilib.

Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarları ilə akademik Dilqəm Tağıyev akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun, akademik Vaqif Abbasov akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun, akademik Vaqif Fərzəliyev akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun, müxbir üzv Bəxtiyar Məmmədov Polimer Materialları İnstitutunun, müxbir üzv Əlövsət Quliyev Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun baş direktoru, Natiq Mehdiyev isə AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Xüsusi şöbəsinin müdiri vəzifələrinə təsdiq ediliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.