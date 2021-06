Qarabağdakı TÜRK BAZASI planı Putinin yuxusunu ərşə çəkib - Kreml narahatdır

"Maraqlıdır ki, Peskov bilmirmi ki, NATO ölkələri deyil, elə məhz NATO-nun özü 2004-cü ildən Rusiya ilə qonşudur? Əgər Türkiyə NATO dövləti olaraq Rusiyaya təhlükə yaradırsa, niyə Rusiya Türkiyə milyardlarla dəyərində silah və hərbi texnika satışı həyata keçirir?"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Samir Hümbətov Metbuat.az-a açıqlamasında Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dimitri Peskovun "Şuşa bəyannaməsi"ndə qeyd edilmiş hərbi əməkdaşlıq məsələsi və Türkiyə hərbi bazalarının Azərbaycanda yaradılmasının mümkünlüyü ilə bağlı məsələyə münasibət bildirərkən deyib.

"Burada xüsusilə S-400 raket kompleksini qeyd etmək olar. Niyə Rusiya Türkiyə ilə qonşu olan Ermınistanda hərbi baza qurub, Ermənistan-Türkiyə sərhəddini qoruyur? Bu Türkiyənin təhlükəsizliyi üçün təhdid deyilmi? Rusiyadan soruşan varmı ki, sən niyə Ermənistanda hərbi baza qurmusan? Rusiya niyə Türkiyə ilə sərhəd olan Suriyada mövcuddur? Rusiyanın Suriyada mövcudluğu Türkiyə üçün təhdid xarakteri daşımırmı? Sözsüz ki, suallar çoxdur. Hesab edirəm ki, Rusiya tərəfi bu suallara cavab verməlidir. Digər tərəfdən isə "Şuşa bəyannaməsi" hansısa dövlətə qarşı təhdid xarakteri daşımır".

Politoloq qeyd etdi ki, bu bəyannamə iki dost və qardaş dövlətin bir-birinin təhlükəsizliyinə dəstək verməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan müstəqil və suveren dövlətdir. Ona görə də özünün daxili və xarici siyasət kursunu öz müəyyən edir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

