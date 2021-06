Hindistanın Qucarat ştatındakı Əhmədabad hava limanında kəskin hava şəraiti səbəbilə üç təyyarəyə zərər dəyib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, güclü külək Airbus A320 təyyarəsini yerindən oynadıb və az qala qanadları ilə digər təyyarənin göyərtəsini deşməsinə səbəb olub. Bundan əlavə hava limanında “Indigo Airlines” və “Go First” aviaşirkətlərinin təyyarələri toqquşub. Hadisə nəticəsində hava limanının texnikasına da zərər dəyib.

