Ləqəbi "QƏSSAB" olan İranın YENİ PREZİDENTİ - SEÇKİNİN DETALLARI

İranda keçirilən 13-cü Prezident Seçkilərinin ilk rəsmi nəticələrinə görə, "Qəssab" adı ilə tanınan Mühafizəkar Məhkəmə Başçısı İbrahim Rəisi, seçkilərdə 28 milyon 600 min səsdən 17 milyon 800 min səs qazanaraq İranın səkkizinci prezidenti oldu.

Metbuat.az onun haqqında bəzi məqamları diqqətinizə çatdırır:

İrandakı qeyri-rəsmi seçki nəticələrinə görə mühafizəkar namizəd, İbrahim Rəisi 1988-ci ildə təxminən 30.000 siyasi məhbusun işgəncə və edamında iştirak etdiyi üçün Qərb mətbuatında "Qəssab" ləqəbini alır.

İranda 13-cü Prezident Seçkiləri üçün ölkə daxilində 19 saat çəkən səsvermə başa çatıb. İran Daxili İşlər Nazirliyinin Seçki Mərkəzi yerli vaxtla 07: 00-da başlayan və 24:00-da bitməli olduğu daha iki saat da uzanıb. Seçkilərdə ümumilikdə 19 saat müddətində səs vermə həyata keçirilib.

İranda Mühafizəkarlar namizədi, keçmiş İnqilab Keşikçiləri Ordusu Baş Komandanı və Qaydaların Faydası Diaqnozu Şurasının baş katibi Muhsin Rızai, Əmir Vəkili Hüseyin Kadızade Haşimi, Məhkəmə Başçısı İbrahim Rəisi və islahatçı keçmiş Mərkəzi Bankın prezidenti Abdunnasır Himmet yarışıb.

Təxminən 83 milyon əhalisi olan ölkədə 59 milyon 310 min 307 nəfər, 29 milyon 980 min 38 kişi və 29 milyon 330 min 269 qadın səs vermək hüququna malikdir. İlk dəfə səs verəcəklərin sayı 1 milyon 392 min 148 nəfərdir. İran lideri Əli Xamenei, Prezident Həsən Ruhani və digər dövlət rəsmiləri və namizədlər səslərini paytaxt Tehranda və digər şəhərlərdə qurulan seçki məntəqələrində səs veriblər.

İslahatçı namizəd Himmətinin bu yaxınlarda qanun pozuntuları ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin binasına getdiyi və danışıqlar apardıqdan sonra geri qayıtdığı məlumdur.

Arasında 40 qadın olan 600 şəxs seçkidə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçsə də, 12 üzvü olan Qəyyumlar Şurası yalnız yeddi nəfərin namizədliyini təsdiqləmişdi. Onlardan üçü namizədliyini geri çəkəndən sonra, seçkilərdə dörd nəfər iştirak edib.

Səsvermədən əvvəl seçkilərin əleydarları və bəzi islahatçılar onun boykotuna çağırıblar. Onların fikrincə, İbrahim Rəisiyə ciddi rəqabət mühiti yaratmamaq üçün bəzi namizədlərin seçkiyə qatılması əngəllənib.

İran özünün nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ sanksiyaları ilə üzləşəndən bəri ağır iqtisadi vəziyyət içindədir və bu, iranlılar arasında narazılıqları genişləndirib.

Seçki kampaniyası dövründə Rəis korrupsiyanı və iqtisadi problemləri diqqətlə vurğulayıb. Hər şeydən əvvəl, İrandakı dinamik ictimai quruluş və bu quruluşun tələbləri bunu zəruri edir. Bu səbəbdən, İran seçicilərinin seçki məntəqələrində iştirak etmək istəməməsi, anketlərdə öz əksini tapması, baş şəxsin deyil, prosesin idarə olunması ilə əlaqəli görünür. Digər tərəfdən Rəisi üçün üfüqdə vacib məsələlər var və İranın sıx xarici siyasət gündəmi siyahının başındadır.

Qeyd edək ki, hazırkı Prezident Həsən Ruhani seçkilərə qatılmayıb.

