Bu gün Bakı-Quba yolunda məktəbliləri daşıyan avtobusda yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku.ws-in qaynar xəttinə məlumat daxil olub.

Hadisə zamanı xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

