Xəbər verdiyimiz kimi, Təhsil naziri Emin Əmrullayevin əmrinə əsasən, Günay Qurbanova Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) İnkişaf layihələri sektorunun müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az 32gun.news-a istinadən xəbər verir ki, nazirin vəzifə verdiyi xanım, deputat Sadiq Qurbanovun həyat yoldaşıdır.

O, Bakı şəhər İcra Hakimiyyətindəki vəzifəsindən bu ilin iyun ayının 3-də istefa verib. Günay Qurbanova 16 gün işsiz qaldıqdan sonra yeni vəzifəyə təyin edilib.

