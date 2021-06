“Facebook”, “Instagram” və “Whatsapp” sosial şəbəkələrinin istifadəsində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yerləşən məlumatları və xəbərləri yeniləmək mümkün olmayıb. Problem daha çox “Facebook” və “Instagram”da izlənilib.

