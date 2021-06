Füzulidə 3 maşın toqquşdu, ÖLƏN VAR

Füzuli rayonunun Qayıdış-1 qəsəbəsi ərazisində yol qəzası baş verib.

DİN Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyunun 18-də saat 9 radələrində Füzuli rayonunun Qayıdış-1 qəsəbəsi ərazisində Böyük Bəhmənli kənd sakini Asim Hüseynovun idarə etdiyi “QAZel”, Beyləqan rayon sakinləri - C. Camalovun idarə etdiyi “VAZ-21154” və V. Süleymanovun idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə A. Hüseynov və sərnişini Səxavət Səfixanov hadisə yerində ölüb, digər sürücülər və 4 sərnişin isə xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Füzuli RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.