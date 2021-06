Magistral su kəmərində baş vermiş qəza ilə əlaqədar Yasamal və Səbail rayonlarının bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər yaranıb.

Metbuat.az xəbr verir ki, bu barədə məlumatı "Azərsu" ASC yayıb.

"Bakı Sukanal İdarəsinin qəza briqadası əraziyə cəlb olunub və qəzanın aradan qaldırılmasına başlanılıb", - məlumatda deyilir.

