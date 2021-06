Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranın yeni prezidenti İbrahim Rəisini təbrik edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məlumatı Rusiyanın İrandakl səfirliyi təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.