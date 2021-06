İranda səsvermə nəticələrini daşıyan helikopter qəzaya düşdü- ÖLƏN VAR

Bu gün səhər saatlarında İranda vertolyot qəzasında xəsarət alanların sayı 11 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzada 1 nəfər həyatını itirib.

Qeyd edək ki, bu gün səhər Xuzestan əyalətinin təcili tibbi yardım vertolyotu əyalətin seçki qərargahına səyyar səsvermə qutularını aparan zaman Lorestan əyaləti ərazisində qəzaya uğrayıb. İzeh, Dezful və Məscid Soleiman şəhərləri daxil olmaqla şimali Xuzistanın bölgələrinə seçki qutularını göndərməkdə məqsəd vilayətin çətin bölgələrində insanların seçkidə iştirakını təmin etmək idi.

Gülər Seymurqızı

