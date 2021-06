“Qardaşlarımızın haqlarını qorumaq üçün də çalışırıq” - Hulusi Akar

“Proaktiv araşdırmalarla bütün mümkün risk, təhdid və təhlükələrə qarşı vəzifələrimizi yerinə yetirdik, tədbirlər gördük və görməkdə də davam edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar deyib. O bildirib ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri öz vəzifələrini hüquqi müstəvidə, şəffaf şəkildə yerinə yetirməyə davam edir:

“Quru qoşunlarımızda bundan əvvəl 2 komando briqadamız var idi. Hazırda 17 komando briqadamız var, 17-si də sərhədlərimizdən kənardadır. Təkcə öz hüquqlarımızı, maraq və mənafelərimizi qorumaq üçün deyil, dostlarımızın və qardaşlarımızın haqlarını qorumaq üçün də çalışmağa davam edirik”.

