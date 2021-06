Türkiyənin İstanbul şəhərində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ şəhərin bir çox yerində hiss edilib.

Dağıntılar və itki haqda məlumat yoxdur.

