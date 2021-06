Tartərdə kafe yanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun İsmayılbəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Hadisə yerinə FHN-in yanğından mühafizə xidmətinin canlı qüvvəsi və iki maşını cəlb olunub.

Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır.

