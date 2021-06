Biləsuvar rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Xoşbəxt Ağayeva işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı müvafiq əmr imzalayıb.

Xoşbəxt Ağayevanın yerinə müvafiq əmrlə Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Məmmədtağı Əhmədov təyin edilib.

