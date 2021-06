İranın məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri İbrahim Rəisinin prezident seçkisində qələbəsi rəsmi şəkildə elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin daxili işlər naziri Əbdülrza Rəhmani Fəzli Rəisinin 17 926 345 səslə qalib olduğunu elan edib.

Fəzli qeyd edib ki, səsvermə hüququ olan 59 310 307 seçicidən 28 933 004 nəfəri referendumda iştirak edib.

