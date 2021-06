Türkiyədə koronavirusla bağlı bu günə olan vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 51 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

215 min 496 COVID-19 testi aparılıb ki, bunun da 5 min 480-i müsbət çıxıb.

Ağır xəstə sayı 829-dur.

