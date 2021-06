Müğənni Berdan Mardinin keçmiş arvadı Fatoş Mardini silahlı hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Fatoş xəstəxanaya yerləşdirilib. Qadın avtomobilində ayağından vurulub. Polis hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

Qeyd edək ki, cütlük bu ilin martında rəsmi boşanıb.(axşam.az)

