Futbol üzrə Avropa çempionatının F qrupunda II turun növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, günün maraqla gözlənilən matçında son çempion Portuqaliya Almaniya ilə üz-üzə gəlib.



Münhendəki eyniadlı stadionda keçirilmiş qarşılaşma Bundestimin 4:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu nəticədən sonra F qrupuna 4 xalla Fransa başçılıq edir. Almaniya və Portuqaliya 3 xalla 2-3-cü yerləri bölüşdürür. Macarıstan isə 1 xalla sonuncudur.

