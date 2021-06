Baydenin iti ölüb

ABŞ Prezidenti Co Bayden və birinci xanım Cill Bayden şənbə günü itlərindən birinin - 13 yaşında olan Çempin öldüyünü bildiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün bu barədə yazılı açıqlaması Ağ Ev tərəfindən yayılıb.



"Bu gün hamımıza ürəkli ağrısı ilə məlumat vermək istəyirik ki, alman "ovçarkası" Çemp evdə dinc şəkildə öldü. Son 13 ildə bizim daimi, sevimli sputnikimiz idi və bütün Bayden ailəsi ona pərəstiş edirdi”, - açıqlamada vurğulanıb.



Çemp ("çempion" sözünün qısası) balaca Baydenin ailəsində yaşamağa başlayıb.



Bayden ailəsinin Meycor adlı 3 yaşlı ikinci köpəyi də var. Bu il 20 yanvarda inaqurasiya mərasimindən bir neçə gün sonra hər iki köpək Ağ Evə gətirilib.

