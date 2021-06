Ermənilərin Şuşanı bombaladığı anlar - YENİ VİDEO

44 günlük Vətən müharibəsinin son günlərində, Azərbaycan Ordusu Şuşanı azad etmək üçün hərbi əməliyyat keçirən zaman ermənilərin şəhəri bombardman etməsini əks etdirən yeni görüntülər yayılıb.



Metbuat.az bildirir ki, sözügedən kadrları Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbçiləri Şuşa yaxınlığında ötən ilin noyabrın 6-7-si tarixlərində çəkiblər.



Şəhərin amansız bombardmanlarına baxmayaraq, əsgərlərimiz Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtını qoruyub saxlamağı bacarıblar. İşğaldan azad ediləndən sonrakı Şuşaya düşmən ayağının dəyməsinə imkan verilməyib.

