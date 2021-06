Ermənistanda parlament seçkiləri qara piarla başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Ermənistan” məlumat yayıb.

Belə ki, paytaxt İrəvandakı rayonların birində seçicilər seçki məntəqələrinə yollanarkən "Ermənistan” blokunun lideri Robert Koçaryanın əleyhinə vərəqələrlə qarşılaşıblar.

Küçələrə səpələnmiş vərəqələrdə Robert Koçaryanın şəkli olub və üzərində "ermənilərin qatili” yazılıb.

