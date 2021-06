“Ermənistan” blokunun mərkəzi qərargahında axtarışlar aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə News.am məlumat yayıb.

Bildirilir ki, mərkəzi qərargahla yanaş, Sünik vilayətinin Sisian şəhərində qərargah liderlərinin evləri də axtarılır.

Məlumatı Sisian şəhərinin meri Artur Sarkisyan təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, “Ermənistan” blokunun lideri Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.