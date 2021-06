Türkiyənin Adana bölgəsində maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Çilem Ülkerler adlı vətəndaş 18 illik həyat yoldaşından 2 il davam edən məhkəmə prosesindən sonra boşanıb.

Ülkerler boşanmağı münasibəti ilə evinin qarşısında davul və zurna çaldırıb.

Zəfər qazandığını deyən Çilem "Gəlin necə çalğı ilə gedirsə, boşananda da bunu edə bilər" söyləyib.

