Ermənistanda seçki prosesi ənənəvi olaraq ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkənin Ermənistan seqmentində çoxsaylı şikayətlər qeyd edilib.

Xüsusən bir çox hərbi hissələrin şəxsi heyətinin məcburi şəkildə səsverməyə cəlb olunduğu, əsgərlərin komandir heyəti tərəfindən "Mənim addımım” partiyasına səs verməyə məcbur edildiyi vurğulanır.

Xatırladaq ki, "Mənim addımım” Partiyasına Nikol Paşinyan rəhbərlik edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.