Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bigbrother” teleqram kanalının Ermənistanda seçki saxtakarlığı ilə bağlı yaydığı məlumatda deyilir.

Bildirilib ki, sözügedən situasiya Armavir vilayətinin Parakar bölgəsində, Parakarda, 14/56 seçki məntəqəsində yaşanıb.

Belə ki, içəri girməyən ağ köyəkli bir şəxs qapıda dayanaraq, səsverməyə gələn seçicilərə rüşvət təklif edib:

“Səs verirsən, 30 min alırsan, pisdir?”

