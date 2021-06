“Neftçi” cinah yarımmüdafiəçisi transferi edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub rəsmi saytında məlumat yayıb.

Bildirilib ki, San-Tome və Prinsipi Demokratik Respublikasından olan Harramiz Quita Ferreyra Soares ilə iki il müddətinə müqavilə bağlanıb.

30 yaşlı futbolçu komandamızın heyətində 11 nömrəli formanı geyinəcək.

Son mövsüm 23 oyunda dörd qol vurduğu “Eştoril”lə Portuqaliya çempionatının 2-ci liqasının çempionu olub.

