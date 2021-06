Bakıdakı toz dumanı ilə bağlı daha bir AÇIQLAMA

Bu gün Bakı və Abşeron yarımadasında toz dumanı müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

“Avtomatik stansiyalardan saat 16:00-a daxil olan məlumata əsasən, Bakı şəhərində havada dispers toz hissəciklərinin konsentrasiyası sanitar normadan 5.1 dəfə yüksək qeydə alınıb.

Peyk görüntülərinə əsasən havada müşahidə olunan toz hissəcikləri transsərhəd xarakter daşıyır.

Belə tozlu havanın iki gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir”, - məlumatda deyilir.

