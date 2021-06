Ermənistanda keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərinin gedişində qanun pozuntuları qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni "Telegram" kanallarında yayılan videolardan birində qadının bülletenləri sellofan torbaya doldurduğu görünür.

Həmin videonu təqdim edirik:

