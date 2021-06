Məşhur meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu koronavirus testinin nəticəsini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "İnstagram" hesabındakı paylaşımda test cavabının neqativ olduğunu bildirib.

O, artıq sağaldığını və tezliklə Bakıya qayıdacağını qeyd edib.

