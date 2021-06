Paytaxtın Ziya Bünyadov prosesində avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, qəza Koroğlu istiqamətində gedən yolda qeydə alınıb.

Hadisə nəticəsində yolu keçməyə çalışan piyada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, sözügedən ərazidə piyada keçidi yoxdur.

