Sosial şəbəkələrdə dünyaca məşhur kino ulduzu Jan Klod Van Dammın maraqlı rəqsi yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Van Damm bu dəfə azərbaycanlı qudası Elxan Hacızadə ilə birgə "Ləzginka" rəqsinə oynayırlar.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

