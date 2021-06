Ermənistanda bu gün keçirilən növbədənkənar parlament seçkiləri başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq seçki ilə bağlı ilkin statistik məlumatlar da açıqlanıb.

Belə ki, Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası saat 17.00-a qədər seçkilərdə iştirakın 38.17 faiz təşkil etdiyini, 989.972 seçicinin səs verdiyini elan edib.

Qeyd edək ki, 2018-ci ilin dekabr ayında keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində saat 17:00 qədər səsvermə nisbəti 39,54 faiz təşkil etmişdi. .

