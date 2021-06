Türkiyə mübarizəni dayandırdı, İtaliya və Uels 1/8 finalda

“Avro-2020”nin qrup mərhələsində A qrupunun oyunları başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya doğma meydanda Uelslə qarşılaşıb.

Roberto Mançininin komandası 1:0 hesablı qələbə qazanıb. Yeganə qolu 39 dəqiqə Matteo Pessina vurub.

Qrupun digər matçında Türkiyə millisi Bakıda İsveçrə ilə qarşılaşıb. Ən yaxşı qrup üçüncüsü kimi 1/8 finala çıxmaq istəyən kollektiv son şansından da yararlana bilməyib. 1:3 hesabı ilə uduzan "ay-ulduzlular" turniri xalsız tərk edib.



Bu gün keçirilən iki qarşılaşma ilə A qrupundan İtaliya və Uels millisi növbəti mərhələyə yüksəlib. İsveçrə isə ən yaxşı qrup üçüncülərinin müəyyən olunması üçün qruplardakı oyunların başa çatmasını gözləyir.

