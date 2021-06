Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri başa çatdıqdan sonra səslərin hesablanması prosesi başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sputnik məntəqələrdən birində səslərin sayılmasını müşahidə edib.

Seçki məntəqəsində səslərin əksəriyyəti 3 saylı - Nikol Paşinyanın "Mülki Müqavilə" partiyasına və 24 saylı - Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın rəhbərlik etdiyi "Hayastan" blokuna verilib.

