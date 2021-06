"EURO 2020"nin aparıcısı canlı yayımda çətin anlar yaşadı - VİDEO

İtaliyada "EURO 2020" proqramında canlı yayımı aparan idman müxbiri Paola Ferrari-nin ayağını digər ayağının üzərinə aşırarkən alt paltarı geyinmədiyi görünüb və telekanal çətin vəziyyətə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ferrari-nin geyimi sosial mediada müzakirələrə səbəb olub. Avropa mətbuatı bu görüntüləri senzuradan keçirərək təqdim etməli olub.

Ferrari isə özünə belə haqq qazandırıb: "İnsanlar çempionatda VAR qalmaqalları ilə məşğul olmalı olduqları halda mənim alt paltarımı müzakirə edirlər".

Həmin qalmaqallı görüntüləri təqdim edirik.

