İrəvanda seçkinin nəticələri açıqlandı: Şəhərdə son vəziyyət - VİDEO

Ermənistanda bu gün keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanır.



Metbuat.az az xəbər verir Mərkəzi Seçki Komissiyasından İrəvandakı səsvermə ilə bağlı ilkin məlumatları da elan edib.



Belə ki, paytaxtdakı səsvermənin nəticələrinə görə, Robert Köçəryanın "Ermənistan" alyansı 68 faiz, Nikol Paşiyanın "Vətəndaş Müqaviləsi" bloku isə 19 faiz səs toplayıb.

Ümumi nəticələrə gəlincə, 268 seçki məntəqəsinin nəticələri (97.264 bülleten) emal olunandan sonra vəziyyət belədir:

▪️ “Vətəndaş Müqaviləsi” (Paşinyan) - 62.8 % (58.559 səs)

▪️ “Hayastan” (Koçaryan) – 17.5 % (17.004 səs)

▪️ "Çiçəklənən Ermənistan" (Tsarukyan) - 4.4 % (4281 səs)

▪️ “Şərəfim var” (Sarqsyan) - 3.7% (3646 səs)

Qeyd edək ki, artıq müxalifət tərəfdarlarını küçələrə çağırıb. Paytaxt İrəvanda polis qüvvələrinin sayı artırılmağa başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.