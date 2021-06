Bakıda Dənizkənarı Milli Park-ın ərazisində gənc qadının qəflətən halı pisləşərək yerə yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib.

Ərazidə gəzinti edən insanlar və polis qadının qəflətən yerə yıxılması zamanı müdaxilə edərək, ilkin tibbi yardım göstəriblər. Daha sonra Təcili tibbi yardım çağrılaraq qadın xəstəxanaya göndərilib.

Metbuat.az hadisənin həmin görüntülərini təqdim edir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

