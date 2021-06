Paşinyanın partiyası seçkilərdə qalib gəldi

Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi "Vətəndaş razılaşması" partiyası ölkədəki bütün 2008 seçki məntəqələrinin səslərinin sayılmasından sonra 53,92 % səslə erkən seçkilərdə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) məlumatında bildirilir. 1 milyon 281 911 bülleten sayıldıqdan sonra Paşinyanın partiyası 53,92% (687 251),



Xatırladaq ki, 20 iyunda Ermənistanda erkən parlament seçkiləri keçirilib. Seçkidə 25 siyasi qüvvə - 21 partiya və 4 blok iştirak edib.

