İranın Şimali Xorasan vilayətinin Garmeh şəhərində, Gülistan meşəsi ilə Çamanbid arasında təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İrna agentliyi yayıb. Məlumata görə, qəza nəticəsində 2 nəfər - pilot və köməkçisi vəfat edib. Təyyarə 600 metr hündürlükdən düşüb.

Gülər Seymurqızı

