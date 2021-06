Azərbaycanda növbəti yumşalmaların vaxtı AÇIQLANDI - VİDEO

"Cons Hopkins Univeristeti pandemiyanın ilk 3 ayından sonra araşdırma aparmışdı. Araşdırmanın nəticəsi olaraq belə bir fikir irəli sürülmüşdü ki, pandemiyaya o vaxt son qoyulacaq ki, dünya əhalisinin 70 faizi xəstələnib sağalacaq və ya vaksinasiya olunacaq". Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "ARB 24”ün "Nə baş verir?” verilişinə açıqlamasında həkim Aqil Axundov deyib. O həmçinin əlavə edib ki, dünyanın 70 faizi hər bir ölkə əhalisnin 70 faizi deməkdir: "Azərbaycanda bizim 70 faizimizin sayı 7 milyondur. Azərbaycanda gündəlik 40 min insan vaksinasiya olunur və bu, çox böyük rəqəmdir. Bu qaydada davam edərsə, 2-3 ay sonra kütləvi tədbirlərə icazə vermək olar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.