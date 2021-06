Türkiyə millisinin dünənki matçından əvvəl düşərgədə dava düşüb.

Metbuat.az "CNN Türk"ə istinadən xəbər verir ki, İsveçrə ilə oyun öncəsi məşqdə Halil Dərvişoğlu ilə Enes Ünal arasındakı əlbəyaxa dava olub. Yaxınlıqdakı futbolçuların müdaxiləsi nəticəsində tərəflər sakitləşdirilib.

Baş məşqçi Şenol Günəş hər iki futbolçuya xəbərdarlıq edərək onları ehtiyat oyunçular sırasına göndərib.

