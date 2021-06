"Hökuməti mən quracam" - Paşinyan

Ermənistanın Baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın rəhbəri olduğu "Vətəndaş müqaviləsi" partiyası parlamentdə azı 71 mandat qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan özü açıqlama verib. “Mənim rəhbərliyim altında yeni hökumət qurulacaq” deyən Paşinyan pariyasının seçkilərdə qalib gəldiyini ifadə edib.

Ermənistan mediasının məlumatına görə, “Vətəndaş müqaviləsi" partiyası parlamentdəki 105 mandatda 72-ni qazanıb. Robert Koçaryanın rəhbəri olduğu “Ermənistan” bloku 27, Serj Sarkisyanın “Şərəf duyuram” bloku isə 6 mandat əldə edib.

