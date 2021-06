Kripto valyuta aparatları elektrik sistemini çökdürdü - Atom stansiyasında fövqəladə vəziyyət

İranın cənubunda yerləşən “Buşer” AES-in fəaliyyətinin fövqəladə vəziyyətlə bağlı dayanması səbəbilə elektrik enerjisinin istehsalında 1000 meqavat azalma müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu elektrik kəsintilərinə səbəb olub. İran Elektrik Şirkətinin rəhbərinin köməkçisi Qulamali Rahşanimehr bildirib ki, kripto valyuta ilə məşğul olan şəxslər elektrik enerjisinin böyük hissəsindən istifadə edir.

Bu şəxslər Tehran əhalisinin istifadə etdiyi elektrik enejisinin təqribən yarısını istifadə edir. Məlumata görə, ötən həftə kripto valyuta istehsal edən 3 mindən çox cihaz polis tərəfindən ələ keçirilib.

