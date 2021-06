Son 2 ayda avtomobillər bahalaşdı: VİDEO

Aprel-may ayından etibarən avtomobillərin qiyməti 2-5 faiz bahalaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ARB24-ün "İş vaxtı" verilişində yayımlanan süjetdə bildirilib.

Məlumata görə, qiymət artımı beynəlxalq daşıma və logistika qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədardır.

Pandemiyadan əvvəl insanların 1000-1200 manata gətirdiyi avtomobillərin artıq son bir ildə yalnız yük maşınları ilə idxal edildiyi üçün 3000 manatdan baha başa gəldiyi qeyd edilir.

Məsələ ilə bağlı açıqlama verən nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov bildirib ki, qiymət artımından sonra vətəndaşlar artıq kiçik mühərrikli və qənaətcil avtomobillərə üstünlük verirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.