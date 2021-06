Sahil Babayev şəhid ailələri və qazilərlə bağlı çağırış etdi - VİDEO

Şəhid ailəsi üzvləri və Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərin məşğulluğunun təminatı məqsədilə başlanan “Məşğulluq marafonu”na qoşulanların sayı artmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev artıq 100-dən çox işəgötürənin bu marafona qoşularaq vakansiyalarını elektron sistemə daxil etdiklərini bildirib, hər bir işəgötürəni bu aksiyaya qoşulmağa dəvət edib.

Qeyd edək ki, işəgötürənlər bu aksiyada fəal iştirak etməklə Vətən uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın yaxınlarına və həmin döyüşlərdə sağlamlıqlarını qurban vermiş qazilərimizin məşğulluğunun təminatına dəstək vermiş olurlar. Nazirliyin başlatdığı marafona qoşulmaq istəyən işəgötürənlər bu məqsədlə vakansiyalarını bu linkə daxil olmaqla göndərə bilər.

